Varuh ob protestu sodnikov in tožilcev: Neizvrševanje sodb ustavnega sodišča je sistemski problem

Ljubljana, 4. januarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob današnjem protestu sodnikov in tožilcev opozoril, da je neizvrševanje sodb ustavnega sodišča sistemski problem in pomeni veliko kršitev načela pravne države. Najstarejša neuresničena odločba je iz leta 2012, zato od vlade in DZ pričakuje, naj čim prej odpravita vse protiustavnosti in nezakonitosti.