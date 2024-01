Na Ptuju že zaključne priprave na 64. Kurentovanje

Ptuj, 6. januarja - Na Zavodu za turizem Ptuj so se po uspešno zaključeni organizaciji decembrskih dogodkov s Ptujsko pravljico že lotili zaključnih priprav na letošnje že 64. Kurentovanje. Festival se namreč začenja že čez slab mesec in bo potekal med 3. in 13. februarjem. Kurentom se bodo pridružile številne pustne in obredne maske iz Slovenije in tujine.