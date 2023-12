Mariborski in ptujski turistični delavci z dobrimi obeti za praznike

Maribor/Ptuj/Zreče, 22. decembra - Mariborski turistični delavci, ki so že konec novembra zabeležili rekordno število nočitev, si obetajo dober obisk tudi med prihajajočimi prazniki. Po besedah hotelirjev so nastanitvene zmogljivosti precej zasedene, a se bo za kakšnega gosta še našel prostor. Optimistične napovedi glede obiska imajo tudi na Ptuju, na Rogli in v Termah Zreče.