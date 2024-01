Tožilci pričakujejo takojšnjo uresničitev ustavne odločbe, sicer napovedujejo stavko

Ljubljana, 4. januarja - Predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije (DDTS) Boštjan Valenčič je ob protestu sodnikov in tožilcev v izjavi za medije povedal, da od vlade in državnega zbora pričakujejo dosledno spoštovanje načela pravne države, torej takojšnjo uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Če se to ne bo zgodilo, bodo tožilci ta ali prihodnji mesec stavkali.