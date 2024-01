Ukrajina in Rusija znova izmenjali vojne ujetnike

Kijev/Moskva, 3. januarja - Ukrajina in Rusija sta po daljšem premoru danes znova izmenjali vojne ujetnike. Po podatkih iz Kijeva in Moskve je bilo izpuščenih 230 ukrajinskih vojakov in 248 ruskih. Gre za prvo izmenjavo ujetnikov med stranema po skoraj petih mesecih, poročajo tuje tiskovne agencije.