Policija bo za boljšo pretočnost prometa v Ljubljani skrbela z okrepljenimi enotami

Prenova avtobusne in železniške postaje bo zahtevala dolgotrajno delno ali popolno zaporo Dunajske ceste. Prav tako bodo dela potekala na Vilharjevi cesti, trenutno pa je zaradi obnove delno zaprta tudi Linhartova cesta. Dela bodo v nadaljevanju potekala tudi na Šmartinski cesti pri Orto baru zaradi obnove tamkajšnjega podvoza pod železniško progo. Dela naj bi potekala dve leti, zato policija pričakuje povečane obremenitve prometa v mestu.

Najbolj bo na prometne razmere vplivala nadgradnje omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto.

Policisti voznikom svetujejo, naj v času del v največji meri za prihod v mesto Ljubljana uporabljajo javna prevozna sredstva. "Če to ni mogoče, naj se pravočasno odpravijo na pot, saj lahko pričakujejo, da bodo od januarja dalje za pot v mesto potrebovali več časa kot do sedaj," so zapisali.

Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce prosijo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje, saj se po končanju del pričakuje, da bo mesto Ljubljana hitreje dostopno in bo to ugodno vplivalo predvsem na železniški in avtobusni promet v Ljubljani.

Policijska uprava Ljubljana bo pri zagotavljanju pretočnosti prometa sodelovala z različnimi službami Mestne občine Ljubljana.

Kot so pojasnili, bodo v času obnove za pomoč pri urejanju prometa poleg rednih patrulj napoteni dodatni policisti iz vsem mestnih policijskih enot, ki bodo v času prometnih konic, urejali promet v različnih križiščih.

"Glede na kadrovske zmožnosti poskušamo vsakodnevno zagotavljati večjo pretočnost prometa tako v mestu, na obvoznici, avtocesti kot tudi drugje na območju Policijske uprave Ljubljana. Pri tem se najprej usmerjamo na lokacije, kjer so zastoji največji in kjer lahko s svojim posredovanjem dosežemo največji učinek," so pojasnili.

Policisti bodo promet predvidoma urejali v križiščih na Bavarskem dvoru, pri Ajdovščini, Topniški-Šmartinski-Vilharjevi, Celovški-Ruski in Dunajski-Samovi.

Posamezne enote bodo dnevno spremljale prometne tokove in po potrebi prerazporejale policiste v druga križišča, so še napovedali na policiji. Pri urejanju prometa bodo poleg policistov v križiščih promet urejali tudi mestni redarji, predvidoma v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.

Voznike pozivajo k previdnosti in jih prosijo, naj dobro opazujejo promet ter naj ne vozijo "na pamet".

Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, niso nekaj novega in se niso bistveno spreminjali že dlje časa, je pa res, da se predvsem pri fizičnem urejanju v križiščih uporabljajo manj pogosto, pravijo na policiji, kjer ugotavljajo, da imajo največ težav udeleženci v prometu pri znakih, ki jih dajejo policisti s telesom ali s piščalko.

"Opažamo, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist in to kljub temu, da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo," so sklenili.