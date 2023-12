Hrvaški Valamar naslednje leto v turistične naložbe, vredne več kot 80 milijonov evrov

Zagreb, 5. decembra - Valamar za leto 2024 načrtuje naložbe v vrednosti 82 milijonov evrov, od tega 43 milijonov evrov v Valamar Riviero in 39 milijonov evrov v Imperial Riviero, so danes sporočili iz te vodilne hrvaške turistične družbe. Izpostavili so, da so letos dodatnih 25 milijonov evrov namenili tudi za plače zaposlenih.