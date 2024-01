V Zagrebu od ukinitve ukrepa starš vzgojitelj za petino manj tretjerojenih otrok

Zagreb, 2. januarja - Potem ko so v Zagrebu ukinili ukrep starš vzgojitelj, se je v hrvaški prestolnici za skoraj 20 odstotkov zmanjšalo število tretjerojenih otrok, je pokazala analiza hrvaškega demografa Nenada Pokosa. Mestne oblasti zavračajo ugotovitve demografa in vztrajajo, da je šlo za neresen in improviziran ukrep.