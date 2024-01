Na Hrvaškem beležijo rekordne prihodke od tujih turistov

Zagreb, 2. januarja - Tuji turisti na Hrvaškem so v tretjem trimesečju leta 2023 prinesli rekordnih 9,12 milijarde evrov prihodkov, kar je za 653 milijonov evrov ali 7,7 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2022, so pokazali podatki hrvaške centralne banke (HNB). V minulem letu so na Hrvaškem gostili skupno več kot 20 milijonov turistov.