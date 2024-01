Slovenija bo letos obeleževala 20. obletnico vstopa v EU

Ljubljana, 1. januarja - Slovenija bo 1. maja obeležila 20. obletnico vstopa v EU in hkrati največje širitve povezave v njeni zgodovini. V luči tega državne institucije v sodelovanju s pisarnama Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravljajo različne aktivnosti za vse evropske državljane, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).