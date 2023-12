Voditelji EU ob 25. obletnici evra poudarjajo enotnost v luči globalnih izzivov

Bruselj, 30. decembra - Voditelji EU so spričo naraščajočih geopolitičnih napetosti, gospodarskih kriz in podnebnih sprememb danes pozvali k enotnosti in h krepitvi evra ter razširitvi ukrepov skupne ekonomske in finančne politike. Poziv k skupnemu delovanju v Evropi prihaja v luči 25. obletnice uvedbe skupne evropske valute evro 1. januarja 1999.