Z novim letom nekatere novosti pri regulaciji cen energentov

Ljubljana, 1. januarja - Novo leto je prineslo nekatere novosti na področju državnega blaženja energetske draginje. Pri elektriki regulirana cena po novem velja za 90 odstotkov porabe, in to le še za gospodinjstva. Cene plina so prav tako regulirane le za gospodinjstva in zgolj v kurilni sezoni. Regulacija cen naftnih derivatov medtem do nadaljnjega ostaja enaka.