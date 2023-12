Leto 2024: Nekatere novosti pri regulaciji cen energentov

piše Jure Bernard

Ljubljana, 30. decembra - Leto 2024 prinaša začetek izhoda iz državnega blaženja energetske draginje. Pri elektriki bo regulirana cena 90 odstotkov porabe, in to le za gospodinjstva, negotovost pa povzroča uvedba novega načina zaračunavanja omrežnine. Cene plina bodo regulirane le za gospodinjstva in le v kurilni sezoni. Regulacija cen naftnih derivatov ostaja enaka.