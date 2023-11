Novi evrski bankovci v znamenju kulture, rek in ptic

Frankfurt, 30. novembra - Evropska centralna banka (ECB) je v postopku prenove oblikovne podobe evrskih bankovcev, v okviru katerega je izvedla tudi raziskavo in anketo, kot možni temi izbrala temi Evropska kultura ter Reke in ptice. Skupina svetovalcev bo motive predlagala do konca 2024, Svet ECB pa naj bi končno podobo ter časovnico izdaje bankovcev določil leta 2026.