Pregled - šport, 28. 12. (četrtek)

OBERSTDORF - Peter Prevc bil tretji v kvalifikacijah svetovnega pokala smučarskih skakalcev v nemškem Oberstdorfu, kjer se je začela 72. turneja štirih skakalnic. Tik pred njim sta bila le Nemca Andreas Wellinger in Karl Geiger. Na tekmi bo nastopila tudi preostala slovenska četverica. Lovro Kos je bil 14., Timi Zajc 18., Anže Lanišek 23., Domen Prevc pa 29. V prvi seriji na izločanje bo Lanišek skakal v paru z Arttijem Aigrom iz Estonije, Domen Prevc bo nato skakal v dvoboju s Švicarjem Remom Imhofom, rojak slednjega Gregor Deschwanden se bo pomeril z Zajcem, Kos s Poljakom Kamilom Stochom, Peter Prevc pa s Fincem Eetujem Nousianenom.

LIENZ - Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu. Američanka, ki je bila najhitrejša že na prvi progi, je slavila 92. karierno in 22. veleslalomsko zmago. Od Slovenk sta do točk prišli Neja Dvornik in Ana Bucik z 18. oziroma 23. mestom.

BORMIO - Francoz Cyprien Sarrazin je zmagovalec tretje smukaške preizkušnje svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanskem Bormiu v sezoni 2023/24. Drugo mesto je na progi Stelvio osvojil Švicar Marco Odermatt, tretje pa Kanadčan Cameron Alexander. Slovenec Miha Hrobat je tekmo končal na enajstem mestu.

KRANJSKA GORA - Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je preveril stanje proge ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Najboljše slalomistke in veleslalomistke se bodo na jubilejni 60. Zlati lisici merile 6. in 7. januarja. Organizatorji Zlate lisice v Kranjski Gori so dobili bitko s časom in vremenom ter kljub neugodnim razmeram s pretoplimi temperaturami za ta čas leta ter ob pomanjkanju snežnih padavin pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago.

SALZBURG - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 33. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Salzburgom po podaljšku s 3:4 (1:0, 2:1, 0:2; 0:1).

SAMARKAND - Ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki od letošnjega leta nastopa za slovensko reprezentanco, je v uzbekistanskem mestu Samarkand postal svetovni podprvak v pospešenem šahu. Na prvenstvu, ki je potekalo od 26. decembra, je zbral 9,5 točke od 13 možnih, kar je le pol točke manj od svetovnega prvaka Magnusa Carlsena iz Norveške. Slovenske barve je zastopal tudi drugi ruski velemojster Anton Demčenko, ki je s 7,5 točke zasedel 64. mesto.

INNSBRUCK - Avstrijec Marco Schwarz je zaradi poškodbe kolena po padcu na današnjem smuku v italijanskem Bormiu že končal sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev, je sporočila avstrijska smučarska zveza. Po devetih tekmah sezone je v skupnem seštevku drugi, 72 točk za Švicarjem Marcom Odermattom. Osemindvajsetletnega Beljačana so morali po padcu s helikopterjem prepeljati v lokalno bolnišnico, nato pa na podrobnejše preglede v Innsbruck. Tam so ugotovili, da si je poškodoval križne vezi in meniskus ter zaradi operacije in okrevanja do konca sezone ne bo mogel več tekmovati.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL premagali San Jose Sharks s 5:1. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar tokrat v statistiko ni dodal gola ali podaje.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik v severnoameriški ligi NBA Luka Dončić je bil z 39 točkami prvi strelec tekme proti Clevelandu, njegov Dallas pa je izgubil s 110:113.