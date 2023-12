Pregled - svet, 28. 12. (četrtek)

ŽENEVA/GAZA - Združeni narodi so objavili poročilo o spoštovanju človekovih pravic na območjih zasedenega Zahodnega brega in vzhodnega Jeruzalema v obdobju med 7. oktobrom in 20. novembrom. Ugotovili so, da se stanje hitro poslabšuje, in Izrael pozvali, naj ustavi nezakonite poboje palestinskega prebivalstva. Izrael je medtem nadaljeval z racijami na okupiranih območjih ter z napadi na Gazo, kjer je bilo od 7. oktobra ubitih že več kot 21.320 ljudi.

ŽENEVA - Prebivalci območja Gaze so v veliki nevarnosti, je v sredo opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dejal je, da sta na od vojne razdejanem območju prisotna huda lakota in obup. Mednarodno skupnost pa je pozval k nujnim ukrepom za ublažitev nevarnosti za prebivalce Gaze in humanitarne delavce.

BEJRUT - Izraelske sile bodo posredovale proti šiitskemu gibanju Hezbolah, če bo še naprej izstreljevalo rakete na Izrael, je v sredo posvaril član izraelske vojne vlade Beni Ganc. Misija Združenih narodov v Libanonu medtem opozarja, da je bil na libanonski strani meje z Izraelom ranjen eden od njenih pripadnikov, in poziva oblasti k preiskavi incidenta.

NEW YORK - Protestniki, ki pozivajo k miru na Bližnjem vzhodu, so v sredo nekaj časa blokirali dostop do dveh velikih letališč v ZDA - LAX v Los Angelesu in JFK v New Yorku. V Los Angelesu je policija aretirala najmanj 35 ljudi, v New Yorku pa najmanj 26. Odkar Izrael izvaja povračilne napade na Gazo, so ZDA zajeli številni protesti za konec spopadov in v korist pravic Palestincev. Njihovo število je večje kot protestov v prid Izraelu, ne glede na trdno politično zavezništvo med državama.

BUKAREŠTA - Romunija in Bolgarija sta z Avstrijo dosegli dogovor, po katerem se bosta marca prihodnje leto pridružili schengenskemu območju prostega gibanja po morju in zraku, t.i. zračnemu schengnu. Kot je v sredo sporočilo romunsko notranje ministrstvo, je predviden postopen pristop k schengenskemu območju. To pomeni, da bi Bolgarija in Romunija schengenski pravni red na svojih zračnih in morskih mejah uporabljali od marca 2024. Odpravo nadzora na kopenskih mejah naj bi obravnavali prihodnje leto.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v sredo zagrozil s takojšnjo razglasitvijo neodvisnosti te entitete Bosne in Hercegovine, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sprejel zakon o državni lastnini. V drugi entiteti, Federaciji BiH, je Dodiku, če bo razglasil neodvisnost, notranji minister Ramo Isak zagrozil z zaporom. Dodik sicer ne pričakuje, da se bo nekdo iz Federacije BiH opogumil in napadel Republiko Srbsko, od misije Evropske unije v BiH Eufor pa da pričakuje, da bo stopil na entitetsko črto in preprečil stik. Ocenil je tudi, da bodo Američani zaradi te odločitve besni in bodo zahtevali posredovanje, a da verjame, da prijatelji Republike Srbske tega ne bodo dopustili. Na katere prijatelje je mislil, ni pojasnil.

WASHINGTON - Ameriška vlada je Ukrajini v sredo namenila še zadnjo letošnjo pomoč v orožju in opremi za obrambo pred rusko agresijo, je sporočil državni sekretar Anthony Blinken. Gre za topovsko strelivo, raketne sisteme in pehotno orožje in sestavne dele za razne obrambne sisteme v skupni vrednosti 250 milijonov dolarjev. Za vsako dodatno pomoč bo potrebna zelena luč kongresa.

KIJEV - Tovorna ladja, ki je bila na poti v ukrajinsko pristanišče, je v Črnem morju domnevno zadela mino, zaradi česar je izgubila nadzor nad plovbo, na palubi pa je izbruhnil požar, je sporočila ukrajinska mejna straža. Dva mornarja sta ranjena.

MADRID - Španska vlada nasprotuje sodelovanju pomorskih sil operacije Evropske unije Atalanta v mednarodni koaliciji pod vodstvom ZDA za zaščito tovornih ladij v Rdečem morju pred napadi hutijskih upornikov iz Jemna, je v sredo sporočil španski premier Pedro Sanchez. Izrazil pa je odprtost za vzpostavitev nove operacije EU v ta namen.

PRAGA - Moški, ki je prejšnji teden v Pragi ustrelil 14 ljudi in ranil še 25, nato pa je storil samomor, je v pismu priznal, da je umoril moškega, ki se je v gozdu na obrobju Prage sprehajal z dojenčkom, je v sredo sporočil tiskovni predstavnik češke policije. Pismo so našli med preiskavo hiše v Hostounu zahodno od Prage, kjer je napadalec živel s svojim očetom.

BEOGRAD - Nadaljevali so se protesti zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, na katerih je zmagala Srbska napredna stranka (SNS) predsednika Aleksandra Vučića. Vučić je medtem sporočil, da ne bo popustil zahtevam protestnikov, in za januar napovedal ustanovno zasedanje novega sklica parlamenta.

CARACAS - Venezuela v odgovor na prihod plovila britanske mornarice v njeno soseščino izvaja vojaške vaje s 5600 pripadniki oboroženih sil, bojnimi ladjami in letali. Združeno kraljestvo je pred obalo Gvajane, ki je v ozemeljskem sporu z Venezuelo, v znak podpore napotilo vojaško ladjo z Barbadosa. V Venezueli sicer poudarjajo, da so te vaje obrambne narave, predsednik Nicolas Maduro pa je ravnanje britanske vojske v televizijskem nagovoru označil za provokacijo in grožnjo.

PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je pozval k pospešitvi priprav Severne Koreje na vojno, vključno s programom jedrske oborožitve. K temu je pozval zaradi resnih političnih in vojaških razmer na Korejskem polotoku, ki so jih po njegovih besedah povzročile ZDA z zaveznicami.

MOSKVA/WASHINGTON - Ruska vesoljska agencija Roskozmos in ameriška Nasa sta podpisali sporazum, s katerim podaljšujeta dogovor o skupnih poletih proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) do leta 2025. S tem želita Nasa in Roskozmos ohraniti splošno zanesljivost delovanja ISS in zagotoviti prisotnost vsaj po enega predstavnika vsake od agencij na postaji, so sporočili iz Roskozmosa.