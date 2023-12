Tudi odbojkarji na mivki v boj za OI v Parizu

Ljubljana, 28. decembra - Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki bodo tudi v letu 2024 igrali v pokalu narodov in si skušali prek tega zagotoviti uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Nastope bodo začeli s prvim krogom tekmovanja maja prihodnje leto.