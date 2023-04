Izbran tretji prejemnik nagrade zlata čebela, razkrit bo 24. maja

Ljubljana, 4. aprila - Odbor za podelitev nagrade zlata čebela je danes sprejel odločitev o prejemniku te najvišje državne nagrade na področju promocije, ohranjanja in raziskav čebel in drugih opraševalcev za leto 2023. Odločal se je med 12 kandidati, ime nagrajenca pa ostaja skrivnost do podelitve nagrade, ki bo 24. maja.