Dnevnik: Ministrstvo ustavilo projekt gradnje sodne stavbe v Ljubljani tik pred podpisom pogodbe za projektiranje

Ljubljana, 12. decembra - Ministrstvo za pravosodje je tik pred podpisom pogodbe za projektiranje nove stavbe ob Dunajski cesti v Ljubljani projekt ustavilo. Ocenili so, da "trenutna javnofinančna situacija ne omogoča izvedbe tako velikega zalogaja", trenutno pa je v pripravi "celovita analiza dejanskih potreb", poroča Dnevnik. Na vrhovnem sodišču so do odločitve kritični.