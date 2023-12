Propalestinski protestniki v ZDA blokirali dostop do letališč

New York, 28. decembra - Protestniki, ki pozivajo k miru na Bližnjem vzhodu, so v sredo nekaj časa blokirali dostop do dveh velikih letališč v ZDA - LAX v Los Angelesu in JFK v New Yorku, poročajo lokalni mediji. V Los Angelesu je policija aretirala najmanj 35 ljudi, v New Yorku pa najmanj 26.