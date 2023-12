Pregled - svet, 27. 12. (sreda)

PARIZ - V starosti 98 let je na svojem domu v Parizu umrl nekdanji francoski socialistični politik in predsednik Evropske komisije med letoma 1985 in 1995 Jacques Delors, je sporočila njegova hči in županja mesta Lille Martine Aubry. Delors je bil osmi predsednik Evropske komisije. Pred tem je bil med letoma 1981 in 1984 francoski finančni minister v vladi nekdanjega predsednika Francoisa Mitterranda. Iz Evrope so se zvrstili odzivi na smrt, v katerih so spomnili na njegov velik doprinos k EU.

BERLIN - V starosti 81 let je umrl nekdanji nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, je sporočila njegova družina. Schäuble velja za eno najpomembnejših osebnosti nemškega političnega življenja v zadnjih 30 letih. Med drugim je bil minister za finance med krizo v območju evra, ministrsko funkcijo pa je opravljal pod nekdanjima kanclerjema Helmutom Kohlom in Angelo Merkel. Odigral je tudi ključno vlogo pri ponovni združitvi Nemčije leta 1990. Leta 2017 je bil izvoljen za predsednika bundestaga, drugo najvišjo funkcijo v državi, ki jo je opravljal do leta 2021. Po smrti so se zvrstili izrazi sožalja ob izgubi človeka, ki je po mnenju mnogih ob nemški pomembno krojil tudi evropsko politiko.

GAZA - V Gazi je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 241 ljudi, še 382 pa je bilo ranjenih, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi je ocenil, da se bo vojna nadaljevala še več mesecev, palestinski predsednik Mahmud Abas pa je dejal, da gre za hude zločine nad njegovim ljudstvom. Opozoril je tudi na vse hujše razmere na okupiranem Zahodnem bregu. Skupno število žrtev v Gazi je medtem doseglo skoraj 21.000.

DŽEDA/SANA/KAIRO/TEL AVIV - Med plovbo po Rdečem morju je bila v torek vnovič tarča napada tovorna ladja. Odgovornost za raketiranje ladje drugega največjega svetovnega ladjarja MSC so prevzeli jemenski uporniki Hutiji, ki trdijo, da so obenem z droni napadli tarče v Izraelu. Zatrdili so tudi, da so trgovsko ladjo z raketami napadli, ker se posadka ni odzvala na več opozoril. Napadalne aktivnosti Hutijev so potrdili tudi v Pentagonu. Ladijska velikana Maersk in CMA-CGM pa bosta znova začela pluti po Rdečem morju, potem ko je več držav na čelu z ZDA pristopilo k nadzoru pomorske poti.

ANKARA/ALEP/ERBIL - V turških zračnih napadih na položaje kurdskih borcev na severu Sirije in Iraka je bilo nevtraliziranih 59 ljudi, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Pri tem je žrtve označilo za teroriste. Skupno naj bi sicer turške sile napadle 71 ciljev na omenjenih dveh območjih. Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji je medtem sporočil, da je Turčija v zadnjih 48 urah zadela 48 ciljev na severozahodu Sirije. Po navedbah observatorija so bili napadi usmerjeni na bolnišnice, bencinske črpalke, mline, silose in civilne domove. Pri tem naj bi življenje izgubilo 20 civilistov.

VARŠAVA - Poljska vlada je napovedala razpustitev vseh javnih medijev, ki so veljala za trobila prejšnje konservativne vlade pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost - PiS. Kot je pojasnil minister za kulturo Bartlomiej Sienkiewicz, bo vlada tako zagotovila delovanje in prestrukturiranje javnega radia, televizije in državne tiskovne agencije PAP ter se izognila odpuščanju.

BERLIN - Nemška vlada je letos postavila nov rekord na področju izvoza orožja in vojaške opreme, saj je odobrila prodajo v vrednosti najmanj 11,71 milijarde evrov. Več kot tretjino izvoza predstavlja nemška pomoč Ukrajini v vojni proti Rusiji. Prejšnji rekord je znašal 9,35 milijarde evrov, Nemčija pa ga je dosegla leta 2021. V primerjavi z lani se je prodaja nemškega orožja in vojaške opreme letos povečala za 40 odstotkov, je v odgovoru na poslansko vprašanje še zapisalo ministrstvo za gospodarstvo.

KIJEV - V ruskem napadu z droni na mesto Herson na jugu Ukrajine je bil po navedbah ukrajinskega notranjega ministra Igorja Klimenka na železniški postaji v torek zvečer ubit policist, ranjeni pa še štirje ljudje. Ukrajinska zračna obramba je medtem ponoči poročala o napadih po vsej državi z več kot 50 droni iranske izdelave, od katerih naj bi jih 32 sestrelili. Napadi so potekali predvsem v regiji Herson, sicer pa večinoma na območjih blizu frontnih črt.

DETROIT - Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Michigan je zavrnilo poskus odstranitve bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa z glasovnic za strankarske volitve predsedniških kandidatov za volitve novembra 2024. Kot je sporočilo, ni prepričano, da lahko odloča o tem vprašanju pred strankarskimi volitvami v državi 27. februarja 2024. Trump je odločitev pozdravil.

NEW YORK - Ameriška medijska hiša New York Times je na zveznem sodišču vložila tožbo proti podjetjema OpenAI in Microsoft zaradi kršenja avtorskih pravic. Argument tožnika je, da naj bi naj modeli umetne inteligence obeh podjetij brez dovoljenja uporabljali na milijone člankov za urjenje.

BEOGRAD - V Beogradu se nadaljujejo protesti nasprotnikov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah. Napovedali so jih študentski aktivisti, ki zahtevajo ponovni pregled volilnih imenikov in izpustitev pridržanih protestnikov. Opozicijska koalicija Srbija proti nasilju (SPN) je medtem sporočila, da se v soboto ne bo udeležila ponovljenih volitev, ki bodo potekale na 28 voliščih po vsej državi.

PRIŠTINA - Kosovska vlada bo sprejela recipročno odločitev, ko se bodo prepričali, da Srbija v celoti izvaja svojo odločitev o svobodnem gibanju za vozila, registrirana na Kosovu, je sporočil premier Albin Kurti. Odločitev Srbije je označil kot poskus zmanjšanja kritik mednarodne skupnosti zaradi nedavnih volitev, ne pa želje po normalizaciji odnosov.

ANKARA/TEL AVIV - Med dejanji izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja ni nobene razlike, je izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po njegovih besedah se akademiki po svetu, ki imajo pogum obsoditi izraelsko ofenzivo v Gazi, soočajo z enakimi pritiski in grožnjami kot tisti v času nacizma. Netanjahu je v odzivu na izjave Erdogana dejal, da je turški predsednik zadnji, ki lahko Izraelu pridiga o morali.

TEHERAN - Iran je ocenil, da v poročilu o iranskem jedrskem programu, ki ga je v torek objavila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), ni ničesar novega. IAEA je v poročilu ugotovila, da je Iran po mesecih upočasnitve konec novembra povečal proizvodnjo obogatenega urana.

ŽENEVA - Potem ko se je letos po treh letih končala kriza zaradi covida-19, se mora svet ustrezno pripraviti na prihodnje pandemije, je v torek opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Države je pozval k sklenitvi ustreznega sporazuma v letu 2024. Da svet še ni pripravljen na morebitno novo pandemijo in da je na tem področju potrebno storiti več, je opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

SANKT PÖLTEN - Avstrijski orožarski podjetnik Gaston Glock je umrl v starosti 94 le. Gaston Glock je postal znan ravno po družbi Glock, ki jo je ustanovil leta 1963, in po leta 1982 izumljeni istoimenski pištoli.