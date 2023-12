Pregled - šport, 27. 12. (sreda)

Ljubljana, 27. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 27. decembra.

RIGA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 13. krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti ukrajinski ekipi Prometej s 100:105 (30:24, 55:60, 77:78). To je še 13. letošnji poraz Cedevite Olimpije v tem tekmovanju.

LJUBLJANA - Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je za najboljša slovenska igralca iztekajočega se leta razglasila Roka Možiča in Mašo Pucelj. Oba sta se izkazala tako v reprezentanci kot v svojih klubih Veroni in Calcitu Volleyju. Oba sta naziv najboljšega odbojkarja dobila prvič, so sporočili iz zveze.

BEOGRAD - Slovenski košarkar Matic Rebec bo kariero nadaljeval pri srbskem FMP, je liga Aba objavila na svoji spletni strani. Z novim klubom je podpisal pogodbo do konca te sezone. Rebec je dres beograjske zasedbe nosil že v sezoni 2018/19, nazadnje pa je igral za kuvajtsko Kazmo.

DETROIT - Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 27. zaporedni poraz v rednem delu ene sezone, kar je nova neslavna rekordna znamka. Na domačem parketu so jih premagali Brooklyn Nets s 118:112. V obračunu dveh močnih moštev zahoda pa so Oklahoma City Thunder s 129:106 ugnali vodilne Minnesota Timberwolves.

LONDON - Vodstvo Združenja poklicnih teniških igralcev ATP se je odločilo za spremembo točkovanja na turnirjih vseh ravni med posamezniki, so zapisali na spletni strani. Nekaj več točk bo na voljo na turnirjih najvišje ravni, vključno z grand slami, nekaj manj pa jih bodo deležni igralci serije challenger in turnirjev Mednarodne teniške zveze ITF.