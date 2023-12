Poplave na jugu Tajske zahtevale najmanj šest življenj

Bangkok, 27. decembra - Poplave na jugu Tajske, ki so prizadele skoraj 70.000 gospodinjstev, so samo v provinci Narathiwat zahtevale najmanj šest življenj, so danes sporočile oblasti te province. Poplave, ki so se zaradi obilnih padavin začele minuli petek, so prizadele tudi province Satun, Songkhla, Pattani in Yala, od koder pa lokalni mediji o žrtvah ne poročajo.