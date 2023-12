Neurje na vzhodni obali Avstralije zahtevalo najmanj devet življenj

Gold Coast, 27. decembra - Neurje z uničujočimi vetrovi, ki je v ponedeljek in torek prizadelo vzhodno obalo Avstralije, je po podatkih policije v zveznih državah Viktorija in Queensland zahtevalo najmanj devet življenj. Neurje je prevračalo čolne, povzročalo nenadne poplave in celo rušilo betonske daljnovode, več kot 80.000 gospodinjstev pa je še vedno brez elektrike.