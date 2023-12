V letu 2024 menjave na čelu 15 slovenskih diplomatskih predstavništev po svetu

Ljubljana, 28. decembra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je za prihajajoče leto objavilo razpis za vodje 15 diplomatskih predstavništev in konzulatov po svetu. Med temi so tudi predstavništva v Pekingu, Tel Avivu in Ramali. Medtem sta otvoritvi svojih veleposlaništev v Sloveniji za leto 2024 napovedali Alžirija in Južna Koreja.