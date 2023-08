Slovenija letos z menjavami na čelu 15 diplomatsko-konzularnih predstavništev

Ljubljana, 2. avgusta - Letos prihaja do sprememb na vrhu številnih veleposlaništev in konzulatov Slovenije v tujini, nove položaje bo zasedlo 15 diplomatov, so danes za STA sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Med drugim novi veleposlaniki odhajajo v Washington, Moskvo, Kijev, Vatikan in na stalno predstavništvo pri Natu.