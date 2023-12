Pregled - svet, 25. 12. (ponedeljek)

VATIKAN - Kristjani po vsem svetu so praznovali božič. Papež Frančišek je imel opoldne na trgu Svetega Petra v Vatikanu tradicionalni božični nagovor. Med drugim je opozoril na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k miru, izpustitvi izraelskih talcev in koncu vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Ob tem je prosil za konec vojaških operacij in pobijanja nedolžnih civilistov tudi na drugih konfliktnih območjih, vključno z Ukrajino, Sirijo, Libanonom, Jemnom, Kavkazom in regijo Sahel. Tradicionalni nagovor je zaključil s podelitvijo blagoslova mestu in svetu - urbi et orbi.

GAZA - Oblasti v Gazi ocenjujejo, da je bilo v zadnjem dnevu v izraelskih napadih na palestinsko enklavo ubitih najmanj 100 ljudi, večinoma žensk in otrok. Ob nadaljevanju napadov na severu Gaze narašča tudi število žrtev, tako med prebivalci Gaze kot tudi izraelskimi vojaki. Vojna med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas še ni blizu konca, je po obisku v Gazi izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Tako Izrael kot Hamas in njihov zaveznik, skupina Islamski džihad, so zavrnili načrt za vzpostavitev premirja, ki ga je predlagal Egipt. Združeni narodi medtem še naprej opozarjajo na pomanjkanje hrane, vode in zdravil.

BEOGRAD/MOSKVA - Zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah so v Beogradu znova protestirali podporniki opozicijske koalicije Srbija proti nasilju (SPN). Protestniki so se v nedeljo spopadli s policijo, več ljudi je bilo poškodovanih in aretiranih, srbski študentje pa so danes nadaljevali proteste in blokirali ceste. Če njihove zahteve po ponovnem pregledu volilnih imenikov ne bodo uslišane, za prihodnje dni napovedujejo nove blokade in demonstracije. Nekateri predstavniki oblasti v Beogradu in v Moskvi medtem ocenjujejo, da gre za poskuse destabilizacije države s strani Zahoda.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljskem božičnem nagovoru državljanom zahvalil vojakom, ki praznike preživljajo na fronti. Označil jih je za bojevnike luči in angele varuhe Ukrajine, ki je božič tokrat prvič obeležila 25. decembra in ne 7. januarja, kot je običajno v skladu s pravoslavno tradicijo. Medtem je ruski obrambni minister Sergej Šojgu sporočil, da so ruske sile v celoti zavzele kraj Marinka v regiji Doneck, kar je ruski predsednik Vladimir Putin označil za uspeh. Več krajev v Ukrajini je bilo ponoči znova tudi tarča ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki.

MOSKVA - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je bil po navedbah svoje tiskovne predstavnice Kire Jarmiš premeščen v strogo varovano zaporniško kolonijo blizu odročne vasi Harp, ki se nahaja približno 2000 kilometrov severovzhodno od Moskve in leži znotraj arktičnega kroga. Navalnega so našli po tem, ko so njegovi sodelavci pred skoraj tremi tedni izgubili stik z njim, zaradi česar so zaskrbljenost izrazili pri Združenih narodih in v več zahodnih državah, med drugim v ZDA. Jarmiš je dodala še, da je Navalni zdrav, obiskal ga je tudi njegov odvetnik.

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska in pripadniki libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah so se ob izraelsko-libanonski meji znova medsebojno obstreljevali, sta potrdili obe strani, pri čemer nobena ni poročala o smrtnih žrtvah. Gibanje Hezbolah je sporočilo, da so streljali na izraelske enote v Misgavu na severu Izraela in Beit Hilelu na okupirani Golanski planoti, izraelske sile pa so z bojnimi letali napadle položaje in infrastrukturo Hezbolaha v južnem Libanonu.

BRUSELJ - Za doseg okoljskih ciljev EU do leta 2030 bo treba zagotoviti sistemske spremembe predvsem v kmetijstvu in prometu, ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ob tem je pozvala tudi k zaključku pogajanj o zakonskih predlogih v okviru evropskega zelenega dogovora. Med priporočili agencije sta prenos davčnih bremen na porabnike večje količine virov in večje onesnaževalce ter odprava okolju škodljivih subvencij, kar bi lahko okrepilo javne in zasebne investicije v zeleni prehod.