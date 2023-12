Pregled - šport, 25. 12. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v priprave in evropsko prvenstvo, ki bo od 11. januarja potekalo v Nemčiji, podala brez Blaža Janca. Desnokrilnega rokometaša španskega velikana iz Barcelone so v drugi polovici prejšnjega meseca začele mučiti težave s hrbtom, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Reprezentanca se bo v Celju zbrala v torek, a v njej ne bo Janca, ki je bil z igrišč odsoten dlje časa. Začetek reprezentančnega premora in vrnitev v domovino je ob asistenci zdravniške službe reprezentance izkoristil za dodaten pregled, ki je potrdil prvotno diagnozo iz Barcelone. Ta je razkrila poškodbo ledvenega vretenca, ki je sprožila tudi pojemanje mišične moči v levi nogi. Ker je za okrevanje pri tovrstnih težavah potreben čas, so reprezentančni zdravnik Sašo Djurić, selektor Uroš Zorman in Janc po pogovoru sklenili, da ne bo nastopil na EP. Ta čas bo tako lahko namenil popolnemu okrevanju, ki mu bo v prihodnje omogočalo reprezentančne nastope s polnimi močmi.

PARIZ - Čeprav je krovna olimpijska organizacija Mok nedavno dovolila športnikom iz Rusije in Belorusije, da bodo kot nevtralni tekmovalci lahko nastopili na olimpijskih igrah v Parizu, pa med njimi ne bo predstavnikov v konjeniškem športu. Krovna zveza FEI je sporočila, da niso izpolnili kvalifikacijskih kriterijev. FEI je tako danes pojasnila, da je tekmovalce iz teh držav izključila iz svojih tekmovanj že marca 2022 po vojaškem napadu Rusije na Ukrajino. Olimpijski kvalifikacijski sistem pa predvideva, da se lahko v konjeništvu tekmovalci kot posamezniki na igre uvrstijo prek kvalifikacijskih tekmovanj, ki potekajo med 1. januarjem in 31. decembrom letos. Ker športniki iz teh držav niso nastopali od marca 2022, ne bodo mogli tekmovati na OI v Parizu, je sporočila FEI.

ZÜRICH - Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann bo z dvainštiridesetimi leti nastopil na svoji na 25. novoletni turneji, saj je na seznamu reprezentance, ki ga je objavila švicarska zveza. Štirikratni olimpijski prvak leta 2002 in 2010 bo na skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu v ekipi skupaj z Gregorjem Deschwandnom, Killianom Peierjem in dvajsetletnim Remom Imhofom.

PARIZ - Za potrebe olimpijskih iger sredi prihodnjega leta v Parizu so izgradili 84 odstotkov potrebne infrastrukture, je na novinarski konferenci v Saint Denisu povedal predsednik organizacijskega odbora iger Tony Estanguet. Dodal je, da bo do konca leta nared tudi olimpijska in paraolimpijska vas. Organizacijski odbor, ki ga vodi, ima 2100 zaposlenih, ta številka pa se bo v naslednjih šestih mesecih podvojila. Ta čas največ časa posvečajo varnostnim vprašanjem in namestitvi ter transportu.