Stanovanjske nepremičnine v tretjem četrtletju dražje, poslov manj

Ljubljana, 22. decembra - Stanovanjske nepremičnine so bile v tretjem četrtletju letos za 0,7 odstotka dražje kot v drugem četrtletju in za 5,7 odstotka dražje kot v tretjem četrtletju lani. Število prodanih stanovanjskih nepremičnin upada in je na ravni izpred desetih let, je danes objavil državni statistični urad.