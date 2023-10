V EU v drugem četrtletju cenejša stanovanja, v Sloveniji dražja

Luxembourg, 3. oktobra - Cene stanovanjskih nepremičnih v območju evra so bile v drugem četrtletju za 1,7 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani, v celoti uniji pa za 1,1 odstotka. To je prva medletna pocenitev po prvem četrtletju 2014. V Sloveniji so se medtem cene stanovanj v drugem četrtletju zvišale, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.