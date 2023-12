SDH prihodnje leto načrtuje povečanje prilivov iz dividend

Ljubljana, 21. decembra - Država, pokojninska blagajna in SDH bodo po načrtih iz kapitalskih naložb države in v upravljanju SDH v letu 2024 skupaj prejeli 383,9 milijona evrov dividend, medtem ko so letos te znašale 175,5 milijona evrov. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja je predvidena v višini 6,7 odstotka, ocenjuje SDH.