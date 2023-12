Orban napoveduje padec novega migracijskega pakta EU

Budimpešta, 21. decembra - Evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem sta v sredo politični dogovor dosegla Svet EU in Evropski parlament, bo zagotovo propadel, je danes na novinarski konferenci napovedal madžarski premier Viktor Orban. Opozoril je, da birokrati v Bruslju živijo v mehurčku in v luči tega poudaril pomen prihajajočih evropskih volitev.