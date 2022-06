V Radovljici razstava ob stoletnici tovarne čokolade Gorenjka

Radovljica, 4. junija - Ob stoletnici tovarne čokolade Gorenjka bodo Muzeji radovljiške občine danes ob 11. uri v Radovljiški graščini odprli razstavo o razvoju Gorenjke. Razstava, ki nosi naslov 100 let, polnih vsega dobrega, predstavlja postopke izdelave čokolade in zgodovino leške tovarne. Na ogled bo do konca oktobra.