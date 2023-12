Pogajanja o evropskem migracijskem paktu v odločilni fazi

Bruselj, 18. decembra - Pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU o evropskem paktu o migracijah in azilu so v odločilni fazi. V Bruslju se bodo danes popoldne pogajali o preostalih petih zakonodajnih predlogih iz pakta, pri čemer bi lahko preboj naredili v torek. Po zadnjem krogu pogajanj pred približno dvema tednoma so poročali o napredku.