Poljska vlada odpustila vodstva državnih medijev

Varšava, 20. decembra - Nova poljska vlada je odpustila vodilne pri državnih medijih, ki so v času vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) veljali za pristranske v prid vlade. S položajev so odstavili direktorje in upravne odbore televizije, radia in tiskovne agencije, je sporočilo ministrstvo za kulturo in izpostavilo pomen obnove nepristranskosti teh medijev.