Poljski parlament potrdil vlado novega premierja Donalda Tuska

Varšava, 12. decembra - Poslanci spodnjega doma poljskega parlamenta so danes z 248 glasovi za in 201 proti potrdili novo vlado pod vodstvom Donalda Tuska, ki bo v sredo prisegel kot novi poljski premier. Njegovo novo proevropsko koalicijo z imenom Koalicija 15. oktobra poleg Tuskove Državljanske platforme (PO) sestavljata še Tretja pot in Nova levica.