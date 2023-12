Na javni tribuni v podporo programu Ars tudi pozivi k sistemski rešitvi RTV

Ljubljana, 19. decembra - Tri organizacije s področja kulture, ki so sklicale javno tribuno v podporo napovedovanemu zmanjševanju sredstev tretjemu radijskemu programu Ars, so se odločno izrekle proti morebitni degradaciji slovenske kulture. Sodelujoči so med drugim izpostavili, da bi se politika reševanja težav RTV Slovenija kot nacionalne hiše lahko lotevala drugače.