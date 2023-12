Uredniki Arsa pozivajo k premisleku glede načrtovanega krčenja sredstev

Ljubljana, 16. decembra - Uredništvo tretjega programa Radia Slovenija je vodstvo RTVS in ministrico za kulturo Asto Vrečko posvarilo pred načrtovanim krčenjem finančnih sredstev za ta program. Z napovedanimi finančnimi rezi bodo prisiljeni močno zmanjšati svojo produkcijo, so opozorili in pred sprejetjem načrta za leto 2024 pozvali k ponovnem premisleku.