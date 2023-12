V kinoteki podelitev nagrade Nike Bohinc

Ljubljana, 20. decembra - Revija Ekran in Društvo slovenskih filmskih publicistov in publicistk Fipresci bosta drevi podelila strokovne nagrade za najboljše prispevke na področju filmske kritike in publicistike. Prejmejo jih Oskar Ban Brejc, Kristian Božak Kavčič in Nina Cvar. Na javni poziv za nagrado Nike Bohinc je letos prispelo 48 prispevkov iz šest različnih medijev.