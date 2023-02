Znani prvi dobitniki nagrade Nike Bohinc za filmsko kritiko

Ljubljana, 8. februarja - Društvo slovenskih filmskih publicistov in publicistk Fipresci in revija Ekran bosta na današnji kulturni praznik prvič podelila strokovne nagrade za najboljše prispevke na področju filmske kritike in publicistike. Prvi dobitniki nagrade Nike Bohinc so Anže Okorn, Oskar Ban Brejc in Marina Gumzi.