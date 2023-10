V Črni gori sporazum o vladni koaliciji

Podgorica, 20. oktobra - Voditelji enajstih strank so v četrtek v Podgorici podpisali koalicijski sporazum, na podlagi katerega naj bi Črna gora po junijskih predčasnih volitvah končno dobila novo vlado. Kljub zaskrbljenosti ameriških in evropskih partnerjev bodo v vladi mandatarja Milojka Spajića tudi stranke nekdanje proruske in prosrbske Demokratske fronte (DF).