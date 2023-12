Orban pred vrhom EU vztraja pri svojih stališčih glede Ukrajine

Bruselj, 14. decembra - Madžarski premier Viktor Orban vztraja pri nasprotovanju začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino in nadaljnji finančni pomoči tej državi v okviru dolgoročnega proračuna EU. Pred začetkom vrha EU, na katerem bodo razpravljali o teh dveh temah, se Orban sestaja s predsednikoma Evropskega sveta in Evropske komisije ter voditeljema Nemčije in Francije.