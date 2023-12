Slovenija bo podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko do 22. junija

Ljubljana, 14. decembra - Vlada je danes z odlokom podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za šest mesecev. Odlok bo začel veljati 22. decembra, nadzor na meji pa bo tako trajal do 22. junija 2024. Kot razlog za podaljšanje nadzora je vlada navedla poslabšanje varnosti na Bližnjem vzhodu in ogroženost zaradi terorizma.