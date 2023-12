Evropska komisija pred volitvami predstavila ukrepe za omejevanje tujega vmešavanja

Bruselj, 12. decembra - Evropska komisija je danes predstavila ukrepe za omejevanje tujega vmešavanja pred evropskimi volitvami prihodnje leto. Ti predvidevajo povečanje preglednosti pri zastopanju interesov tretjih držav ter dve priporočili za spodbujanje svobodnih in poštenih volitev ter državljanske angažiranosti in udeležbe na volitvah, so sporočili iz Bruslja.