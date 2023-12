Pregled - šport, 12. 12. (torek)

LJUBLJANA - V 70. letu starosti je umrl slovenski paraolimpijec Franc Pinter Ančo, dobitnik štirih paraolimpijskih kolajn. Kot so zapisali pri Zvezi za šport invalidov Slovenije-Slovenskem paralimpijskem komiteju, je bil Pinter parašportu na vrhunski tekmovalni ravni zapisan več kot 40 let. Bil je tudi evropski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala v parastrelstvu.

NYON - V angleških medijih te dni prah dviguje domnevni poskus predsednika krovne nogometne zveze v Evropi Aleksandra Čeferina za spremembo statuta Uefe, ki bi mu omogočila še en predsedniški mandat. Poročanje so zanikali pri Uefi, kjer poudarjajo, da možnost še enega mandata za Čeferina predvidevajo že obstoječi predpisi.

LJUBLJANA - Nogometaši v skupinah od A do D so igrali tekme zadnjega, 6. kroga lige prvakov. Največje presenečenje je preboj Koebenhavna v osmino finala po zmagi proti Galatasarayu, nič manjše pa izpad iz evropskih tekmovanj Manchester Uniteda po porazu proti Bayernu. Za zdaj so v osmino finala uvrščeni Bayern, Koebenhavn, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Jana Oblaka, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška ter Barcelona. Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so že Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga in Benfica.

LJUBLJANA - Letošnja prireditev Društva športnih novinarjev Slovenije Športnik leta bo v torek, 19. decembra, v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Začela se bo ob 20. uri.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu odigrala drugo od petih tekem na na svetovnem prvenstvu divizije I, skupina B. Po uvodni zmagi proti Hrvatom s 7:0 so bili Slovenci boljši še od Poljakov s 3:0.

DUNAJ - Evropska rokometna zveza je v torkovi izjavi za javnost sporočila, da je hrvaškega sodnika Matijo Gubico kaznovala z enoletno prepovedjo sojenja, pogojno pa bi lahko ta kazen narasla na tri leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kazen po pisanju EHF ni povezana z nameščanjem tekem ali vplivanjem na končne rezultate tekem.

TRONDHEIM - Norvežanke in Francozinje so prve polfinalistke svetovnega prvenstva v rokometu, ki poteka na Norveškem, Danskem in Švedskem. V četrtfinalu so bile Norvežanke v Trondheimu s 30:23 (12:11) boljše od Nizozemk, Francozinje pa so med najboljše štiri napredovale po zmagi proti Češki s 33:22.

ISTANBUL - Turška nogometna zveza je zaustavila državno prvenstvo najvišje ravni, potem ko je na ponedeljkovi tekmi prve lige med Ankaragücüjem in Rizesporjem prišlo do nasilnega napada predsednika Ankaragücüja na sodnika Halila Umuta Melerja. Ob tem je zveza že napovedala tudi najstrožje kazni in za nedoločen čas preložila tekme v vseh ligah.

DŽEDA - Savdski nogometni klub Al-Ittihad iz Savdske Arabije je napredoval v drugi krog letošnjega klubskega svetovnega prvenstva v Džedi. S 3:0 je v prvem krogu ugnal novozelandski Auckland City. Turnir bo trajal do 22. decembra, prvi favorit za končno zmago pa je zmagovalec evropske lige prvakov Manchester City.

MILANO - Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Giorgio Chiellini je pri 39 letih oznanil konec kariere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Chiellini je konec bogate kariere napovedal konec tedna, ko je v finalu severnoameriške lige MLS z Los Angelesom FC izgubil proti Columbusu.

ZÜRICH - Švicarska smučarska zvezdnica Wendy Holdener bo morala na operacijo gležnja, je v sporočilu za javnost zapisala Švicarska smučarska zveza. Za 30-letno specialistko za tehnične discipline je po zlomu gležnja na treningu v italijanski Pozza di Fassi sezona 2023/24 bržčas že končana.

WENGEN - Organizatorji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v švicarskem Wengnu bodo nadomestili odpadli smuk iz ameriškega Beaver Creeka, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ta bo na sporedu 11. januarja, klasični smuk za pokal Lauberhorn bo dva dni kasneje. Vmes bo še superveleslalom, za konec wengenskega konca tedna pa bo še slalom.

LJUBLJANA - Izvedbo naslednjega evropskega prvenstva v košarki za ženske bodo prvič gostile štiri države, in sicer Grčija, Češka, Nemčija in Italija, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

MEMPHIS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA s 35 točkami in tisočo trojko v karieri popeljal Dallas Mavericks do zmage s 120:113 v gosteh pri Memphis Grizzlies. Teksaška ekipa je bila precej oslabljena, Dončić pa je prevzel točkovno breme in dosegel 35 točk.