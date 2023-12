Pregled - svet, 12. 12. (torek)

GAZA - Izrael je nadaljeval bombardiranje območja Gaze, od koder so znova poročali o spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega gibanja Hamas v osrednjem delu enklave. ZN so opozorili, da palestinski civilisti na območju Gaze živijo v peklu na Zemlji. Visoki predstavnik WHO Richard Peeperkorn je po obisku enklave humanitarne razmere v bolnišnici Al Ahli v mestu Gaza označil za katastrofalne. Opozoril je, da je v samo 66 dneh zdravstveni sistem na območju Gaze s 36 delujočih bolnišnic padel na enajst delno delujočih.

DUBAJ - Organizatorji podnebne konference ZN (COP28), ki bi se morala po načrtih zaključiti, so jo tudi uradno podaljšali. Usklajevanja o ponedeljkovem osnutku zaključnega dogovora, ki je prinesel nemalo razočaranja predvsem na strani držav EU in otoških držav, so se nadaljevala.

VARŠAVA - Kandidat za poljskega premierja Donald Tusk, ki mu je parlament v ponedeljek podelil mandat za sestavo vlade, je pred glasovanjem o zaupnici poslancem predstavil svojo vizijo. Zavzel se je za močno vlogo Poljske znotraj EU in Nata, ter podprl mobilizacijo Zahoda za podporo Ukrajini. Pred glasovanjem o zaupnici je predstavil tudi svoje kandidate in kandidatke za 26 ministrskih položajev.

WASHINGTON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom sešel z ameriškimi kongresniki in jih skušal prepričati v nujnost potrditve dodatne pomoči njegovi državi za obrambo pred Rusijo. Mednarodni denarni sklad je v ponedeljek Ukrajini odobril dodatnih 900 milijonov dolarjev posojila, denar pa bo porabljen za podporo državnemu proračunu.

BRUSELJ - Evropska komisija je članicam posredovala predlog zakonodajne podlage, ki bo v prihodnje omogočila uporabo prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za obnovo Ukrajine. Kot so pojasnili viri pri komisiji, so članice EU od začetka ruske agresije na Ukrajino zamrznile več kot 200 milijard evrov vrednostnih papirjev ruske centralne banke, ki so na računih t. i. centralnih klirinško-depotnih družb.

STRASBOURG - V Evropskem parlamentu so podelili letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli. Posthumno jo je prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla Žina Mahsa Amini, ki je septembra lani umrla v policijskem pridržanju. Obenem je parlament nagradil tudi iransko protestno gibanje Ženske, svoboda, življenje.

MOSKVA/BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je znova pozval k takojšnji izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in izrazil zaskrbljenost, ker je že en teden pogrešan. Sodelavci Navalnega trdijo, da že sedem dni niso bili v stiku z njim, potem ko so ga iz zapora, kjer je prestajal kazen, odpeljali na neznano lokacijo. Zaradi njegovega domnevnega izginotja so skrb izrazile tudi ZDA, na kar so se v Kremlju odzvali z besedami, da je vmešavanje ZDA nesprejemljivo.

BRDO PRI KRANJU - Avstrija je pripravljena Romuniji in Bolgariji omogočiti vstop v t. i. zračni schengen, je na Salzburškem forumu izjavil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Prepričan je, da državi izpolnjujeta pogoje za vstop v tovrstni schengen in pojasnil, da področje letalskega prometa ni običajna vstopna točka za tihotapce.

STRASBOURG/BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila ukrepe za omejevanje tujega vmešavanja pred evropskimi volitvami prihodnje leto. Ti predvidevajo povečanje preglednosti pri zastopanju interesov tretjih držav ter dve priporočili za spodbujanje svobodnih in poštenih volitev. Evropski parlament pa je sprejel predloge za krepitev demokratične razsežnosti volitev in za sistem vodilnih kandidatov ter se zavzeli za jasno povezavo med izbiro volivcev in izvolitvijo predsednika komisije.

STRASBOURG - Evropski parlament je potrdil načrte za boljšo oskrbo EU s strateškimi surovinami. Akt med drugim skrajšuje upravne postopke, spodbuja inovacije vzdolž celotne vrednostne verige ter podpira mala in srednja podjetja. Podprl je tudi predloge Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu.

STRASBOURG/VARŠAVA - Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je Poljska več svojim državljanom kršila pravice, ko je nekaterim istospolnim parom onemogočila možnost poroke. Poljske oblasti so namreč zavrnile njihove vloge za sklenitev zakonske zveze z utemeljitvijo, da zakonsko zvezo lahko skleneta zgolj moški in ženska.

MADRID - Poslanci španskega parlamenta so začeli razpravo o predlogu zakona, s katerim bi zagotovili amnestijo za katalonske separatiste. Predlog o amnestiji, ki jo je premier Pedro Sanchez podprl v zameno za podporo katalonskih strank pri oblikovanju nove vlade, je povzročil številne burne reakcije in razdelil špansko javnost.

PARIZ - Spodnji dom francoskega parlamenta je v ponedeljek brez razprave zavrnil sporni predlog zakona o priseljevanju, kar pomeni velik udarec vladi predsednika Emmanuela Macrona. Notranji minister Gerald Darmanin je po glasovanju Macronu ponudil svoj odstop, kar pa je francoski predsednik zavrnil.

BERLIN - Približno leto dni po odmevnih racijah v Nemčiji proti skrajno desnemu gibanju Državljani rajha je nemško zvezno tožilstvo 27 ljudi obtožilo članstva v gibanju ter načrtovanja strmoglavljenja vlade in terorističnega napada na parlament.

ISLAMABAD - V napadu na oporišče pakistanskih varnostnih sil v okrožju Dera Ismail Han na severozahodu Pakistana blizu meje z Afganistanom je bilo ubitih najmanj 24 pripadnikov varnostnih sil, ranjenih pa okoli 30. Odgovornost za napad je prevzela s pakistanskimi talibani povezana manj znana skrajna skupina Tehrek e Džihad Pakistan.

DUNAJ - Mjanmar je v letošnjem letu postal največji proizvajalec opija na svetu, Je v novem poročilu ugotovil Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Mjanmar je tako prehitel Afganistan, ki je bil več let glavni proizvajalec opija, a se je njegova proizvodnja drastično znižala, ko so oblast znova prevzeli talibani.