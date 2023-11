Novomeško znanstveno-tehnološko središče Rudolfovo z novima laboratorijema

Novo mesto, 30. novembra - V novomeškem znanstveno-tehnološkem središču Rudolfovo v Podbrezniku so danes uradno odprli nova laboratorija Lab3D in LabM, ki omogočata široko paleto bazičnih, uporabnih in industrijskih raziskav. Naložba je stala nekaj več kot 600.000 evrov, denar zanjo je prispevala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS.