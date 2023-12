Giulianiju zaradi obrekovanja volilnih delavk v Georgii grozi visoka kazen

Washington, 12. decembra - Bivšemu županu New Yorka in odvetniku Donalda Trumpa, Rudyju Giulianiju grozi, da bo moral plačati do 43 milijonov dolarjev odškodnine dvema volilnima delavkama iz Georgie, ki ju je leta 2020 obtožil, da sta na predsedniških volitvah poneverjali izid volitev v škodo Trumpu. Giuliani je že priznal, da je lagal, poroča ameriška televizija CBS.