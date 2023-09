Bidnov sin Hunter vložil tožbo proti Giulianiju zaradi kršenja pravice do zasebnosti

Washington, 26. septembra - Sin predsednika ZDA Hunter Biden je danes v Kaliforniji vložil tožbo proti nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju in odvetniku Robertu Costellu, v kateri trdi, da sta mu posegla v digitalno zasebnost in z vdorom v njegov računalnik kršila zvezne in državne zakone, poroča CNN.