Svet EU za kmetijstvo in ribištvo o označevanju porekla medu in novih genomskih tehnikah

Bruselj, 11. decembra - Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se je začelo v nedeljo, so prevladovale teme o ribolovnih možnostih, predlogu uredbe o novih genomskih tehnikah ter označevanju porekla mešanice medu. Drugi dan zasedanja, ki se ga je udeležila tudi državna sekretarka Eva Knez, pa so se seznanili tudi z razmerami na kmetijskih trgih.